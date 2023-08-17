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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور أحمد الجزار عميد آداب المنيا سابقًا

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 تنعى جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد الجزار أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف بكلية الآداب جامعة المنيا، وعميد كلية الآداب سابقًا، ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة جامعة المنيا وكلية الآداب، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وقال الدكتور محمد الخشت عن الفقيد: إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا ويتمتع بأخلاقيات عالية، علاوة على أنه نموذج أكاديمي يعمل في إطار التقاليد الجامعية الرصينة، وصاحب أبحاث رصينة.

يذكر أن الدكتور أحمد الجزار له إسهامات علمية وأضاف للمكتبة العربية العديد من الكتب المرجعية أهمها: الفكر المصري المعاصر والتصوف، الفناء والحب الإلهي عند ابن عربي، الإمام المجدد ابن باديس والتصوف، الله والإنسان عند الأمير عبد القادر الجزائري، كما حرر 20 مادة علمية لعشرين شخصية في موسوعة أعلام الفكر العربي الإسلامي، كما حصل الجزار على جائزة جامعة المنيا التشجيعية في العلوم الإنسانية عام 2004 تقديرًا لجهوده العلمية.

الدكتور محمد عثمان الخشت اللجنة العلمية الفلسفة الإسلامية Jobs Education

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