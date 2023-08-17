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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي اختبأ في سردابه.. لوكاشينكو يكشف كواليس رفض بوتين الاستيلاء علي كييف

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رفض الاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف لأنه لا يريد خسائر مدنية ضخمة.

وقال لوكاشينكو، في إفادة صحفية: "لقد قيل بشكل مجازي: في غضون ثلاثة أو أربعة أيام ستستولي القوات الروسية على كييف. أنت تعلم أن القوات الروسية ظلت لمدة شهر أو شهرين في ضواحي كييف... وأجريت محادثة مع بوتين بهذا الصدد وقلت له: الحرب هي حرب ، لكن حتى تنتهي الحرب، يجب أن نأخذ العاصمة. قال لي: يمكن القيام بذلك، ولكن سيموت عدد كبير من الناس".

وأوضح الرئيس البيلاروسي أن القوات الأوكرانية التي تم نشرها مباشرة في شوارع كييف كانت مختبئة خلف رياض الأطفال والمدارس والمستشفيات.

وقال لوكاشينكو: "ثم غادرت القوات الروسية من هناك. ولم يفعل زيلينسكي أي شيء هناك. لم يكن لديه قوات هناك، ونسب لنفسه عبثا إنجازًا لم يكن موجودًا”.

وأضاف: “بوتين هو من سحب القوات من كييف.. زيلينسكي كان جالسًا في القبو في ذلك الوقت!”.

بوتين لوكاشينكو كييف روسيا أوكرانيا

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