رحلة تاريخية.. نشر أول صورة من قبل المسبار القمري الروسي "لونا-25" |شاهد

قالت وكالة الفضاء الروسية الروسية “روسكوزموس”، اليوم الخميس، إن المسبار لونا-25 أرسل الصور الأولى لحفرة قطبية على الجانب البعيد من القمر.

ومن المقرر أن يسقط أول مسبار روسي للقمر منذ 47 عامًا على القمر الأسبوع المقبل.

وقالت روسكوزموس، في بيان: “تُظهر الصورة الملتقطة اليوم في الساعة 08:23 بتوقيت موسكو الحفرة القطبية الجنوبية زيمان على الجانب الآخر من القمر. تتوافق إحداثيات مركز الحفرة مع خط عرض 75 درجة جنوبًا وخط طول 135 درجة غربًا. الصور التي تم الحصول عليها تكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليًا حول هذه الحفرة”.

وتم إلتقاط الصور باستخدام مجمع كاميرات التلفزيون STS-L، الذي أنشأه معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وأجري المسبار لونا-25 أيضًا قياسات لأشعة جاما وتدفق النيوترونات من سطح القمر، بالإضافة إلى معلمات بلازما الفضاء حول القمر والغلاف الخارجي للغاز والغبار في المدار حول القمر.

وكانت روسيا قد أطلقت المسبار لونا-25 الجمعة الماضي، في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عاماً.

والهدف الرئيسي من المهمة هو فحص التربة القمرية بحثًا عن وجود الجليد، لكن وكالة روسكوزموس قالت إنها تريد أيضًا اختبار تقنية الهبوط الناعم وإجراء بحث طويل الأمد حول الغلاف الخارجي للقمر والطبقة العليا من الثرى للقطب الجنوبي للقمر.