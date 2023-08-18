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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتصالات تعلن موعد تفعيل كارت الخدمات الموحد

صدى البلد

تستهدف منظومة “الكارت الموحد” توفير حزمة من الخدمات المجمعة للمواطنين على غرار الخدمات التموينية والتأمين الصحي والمدفوعات باستخدام بطاقة واحدة.

جاء ذلك في تصريحات المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى استحداث المنظومة الجديدة حالة من التواصل بين الحكومة والمواطنين من خلال الاستعانة بأرقام الهواتف المحمولة المسجلة على قواعد بيانات الوزارة؛ من أجل تقديم الخدمات والمعلومات التوضيحية والرد على الاستفسارات.

وقال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن الوزارة أرسلت 50 ألف رسالة نصية أسبوعيا عبر الهاتف لتوضيح ميعاد ومكان استلام الكارت الخاص بكل المواطن، وذلك عبر 25 مكتب بريد بمحافظة بورسعيد و5 مراكز خدمة تموينية، إضافة إلى مكاتب التأمين الصحي والمحافظة، مشيرا إلى بدء تفعيل البطاقات بعد انتهاء مرحلة التوزيع إذ تتطلب بين شهرين إلى 3 أشهر.

التزام الحكومة بتطبيق الخدمة على المحافظات الأخرى

وشدد المهندس خالد العطار على إجراء الوزارة بعض التجارب على نماذج من الوحدات بالمحافظة؛ للتأكد من جودة تقديم الخدمة استعدادا لمرحلة التفعيل؛ لتجنب حدوث أي مشاكل، مشيرا إلى التزام الحكومة بتطبيق الخدمة على المحافظات الأخرى وفقا لتسلسل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أنه “وقع الاختيار على بورسعيد كأول محافظة تطبق منظومة كارت الخدمات الموحد؛ لأنها المحافظة الأولى التي طبق بها التأمين الصحي الشامل”، مشيرا إلى توالي تقديم الخدمة بمحافظات الأقصر والإسماعلية يليها أسوان وجنوب سيناء، وأكد أن تجربة المنظومة في بورسعيد؛ تستهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة من أجل تلافي المشاكل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

الكارت الموحد الخدمات المجمعة الاتصالات بورسعيد تكنولوجيا المعلومات

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