منح مجانية من معهد سيناء العالي للسياحة لأوائل الثانوية الدبلومات الفنية

وافق مجلس إدارة المعهد برئاسة الدكتور مصطفى الزغل على تخصيص خمس منح لاوائل المتفوقين في الثانوية العامة والدبلومات الفنية على مستوى المحافظة تحمل اسم منح اللواء خالد فودة تقديرا لجهوده لصالح طلاب المحافظة .



في إطار حرص اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، علي توفير المنح الدراسية بالجامعات المختلفة لأبناء المحافظة، و تتويجا للتعاون المثمر بين محافظة جنوب سيناء، ومعهد سيناء العالي للسياحة برأس سدر .



وتقدم محافظ جنوب سيناء بالشكر والتقدير لمجلس إدارة معهد سيناء العالي لما يقدموه من دعم لأبناء المحافظة، وكذلك كافة مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات الذين يدعمون أبناء المحافظة بالمنح الدراسية المختلفة .

محافظ جنوب سيناء