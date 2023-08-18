97.3 % للهندسة 94.5% للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023
تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبة المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 97.3 % وفني صحي قد تسجل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 85%
خطوات يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وفقا للعام الماضى 2022
أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:
أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".
ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ
س / 000000
ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).
د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-
دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.
2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023
• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.
• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.
• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.
• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.
دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023
جاءت قائمة المعاهد المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالارقام اضغط هنا :
تمریض دمنهور
تمريض المنصورة
تمريض طنطا بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تربية نوعية جنوب الوادي
تمريض الزقازيق
تمريض أسيوط بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الأقصر تمريض كفر الشيخ
تربية نوعية طنطا
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تمريض بنها بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
سياحة وفنادق الإسكندرية
تمريض المنوفية بشبين الكوم تمريض الإسكندرية
تمريض القاهرة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض دمياط
سياحة وفنادق المنصورة
سياحة وفنادق الفيوم سياحة وفنادق المنيا
تمريض عين شمس بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض الفيوم سياحة وفنادق مدينة السادات
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية
سياحة وفنادق مطروح
سياحة وفنادق بني سويف
تمريض حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية
السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية
تمریض بور سعيد بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
السياحة والفنادق تعلیم تبادلی حلوان
تمريض أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تمريض سوهاج بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض المنيا
تمريض بني سويف
تمريض مطروح بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
تمريض جنوب الوادي
خدمة اجتماعية حلوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
خدمة اجتماعية الفيوم
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
خدمة اجتماعية أسوان بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2022
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
العالي دراسات نوعية سياحة و فنادق جیزة
العالي الفندقى بالأقصر إيجوث
العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة
معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر
وأوضحت أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
كليات الدبلومات الفنية 2023
- كلية التربية.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.
- كليات السياحة والفنادق.
- كليات الاقتصاد المنزلي.
- كليات الهندسة.
- كليات الآثار.
- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.