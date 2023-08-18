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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مرحلة جديدة لمهمة الهند على القمر.. هل تتفوق على روسيا ؟

مهمة الهند لاستكشاف
مهمة الهند لاستكشاف القمر

أعلنت وكالة الفضاء الهندية أن مركبة الهبوط التابعة للمهمة القمرية الهندية انفصلت بنجاح عن وحدة الدفع الخاصة بمركبة تشاندرايان -3 الفضائية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، مركبة الهبوط فيكرام ، التي سميت على اسم الدكتور فيكرام أ سارابهاي ، الذي يعتبر والد برنامج الفضاء الهندي، ستواصل الآن رحلتها المنفردة إلى القمر، بينما ستبقى وحدة الدفع في مدار القمر لأشهر أو حتى سنوات.

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يمثل فصل مركبة الهبوط علامة فارقة في مهمة الهند الثالثة إلى القمر. يوم الأربعاء ، نفذت المركبة الفضائية مناورة نهائية لتخفيض المدار على سطح القمر ، قبل محاولة Chandrayaan-3 الهبوط على سطح القمر في 23 أغسطس .

مهمة الهند لاستكشاف القمر

 

ووفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). تتضمن المراحل القادمة للمهمة تفعيل الأجهزة الموجودة على متن الطائرة والتحقق من صحتها ، بما في ذلك ثلاث حمولات علمية.

إن الهبوط السهل لـ Chandrayaan-3 على سطح القمر سيضع الهند بين مجموعة مختارة من الدول مثل روسيا والولايات المتحدة والصين.

ولإنجاز هذا الإنجاز بنجاح. لدى روسيا حاليًا مهمة القمر الخاصة بها في الفضاء ، Luna-25 ، والتي من المتوقع أن تهبط على القطب الجنوبي للقمر بحلول 21 أغسطس.

في عام 2019 ، نشرت بعثة Chandrayaan-2 الهندية مركبة مدارية ، لكن المسبار والمركبة الجوالة دمرت عندما هبطت على سطح القمر ، تاركة فوهة بركانية قريبة من المكان الذي من المقرر أن تهبط فيه المهمة الحالية. يهدف Chandrayaan-3 إلى إثبات هبوط ناعم على سطح القمر بنجاح ، وإبراز تنقل Vikram على تضاريس القمر ، وإجراء التجارب العلمية في نفس الوقت.

ركزت البعثات السابقة إلى القمر بشكل أساسي على المنطقة الاستوائية نظرًا لمناظرها الطبيعية وظروفها التشغيلية. لا يزال القطب الجنوبي للقمر، الذي تستهدفه كل من الهند وروسيا ، منطقة مجهولة بشكل كبير.

ابحاث الفضاء التجارب العلمية الهبوط

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