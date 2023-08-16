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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مهمة روسية منذ نصف قرن.. مركبة الفضاء لونا 25 تدخل مدار القمر

مركبة الفضاء لونا-25
مركبة الفضاء لونا-25

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، أن مركبة الفضاء لونا-25 دخلت مدار القمر اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك لتحقق روسيا خطوة كبيرة نحو هدفها بأن تكون أول من ينفذ هبوطاً سلساً عند القطب الجنوبي للقمر بحثاً عن جليد مائي.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس” أن المركبة لونا-25 دخلت مدار القمر في الساعة 11:57 بتوقيت موسكو.

وكانت روسيا قد أطلقت المسبار لونا-25 الجمعة الماضي، في أول مهمة روسية من نوعها منذ 50 عاماً.

كما أعلنت مؤسسة "روس كوزموس" أنه تم تشغيل الأجهزة العلمية في هذه المركبة، وبذلك من المتوقع أن تهبط المركبة على سطح القمر في 21 أغسطس الجاري.

وكالة الفضاء الروسية مركبة الفضاء لونا-25 القمر مدار القمر الفضاء الروسية

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