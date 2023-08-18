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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عانس.. المحكمة العليا تنتصر للمرأة لأول مرة في الهند

صدى البلد

أصدرت المحكمة العليا في الهند كتيبًا للقضاة يحثهم على تجنب كلمات مثل الفاتنة والعانس والعاهرة عند الحديث عن النساء. لا يزال من الممكن في الهند سماع المصطلحات القديمة التي تحط من قدر المرأة وتديم القوالب النمطية بشكل روتيني في المحاكم الهندية، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وليس من غير المعتاد أن توصف الزوجة بأنها عفيفة أو مهذبة، وعادة ما يتم التقليل من أهمية التحرش الجنسي على أنه "مضايقة حواء".

وقالت المحكمة العليا في الهند إن دليلها الخاص بمكافحة الصور النمطية للجنسين يهدف إلى ضمان "خلو التفكير القانوني والكتابة من المفاهيم الضارة عن المرأة".
 

مؤخرًا في عام 2020، أعلن قاضٍ في محكمة كارناتاكا العليا بأنه "من غير اللائق للمرأة أن تنام بعد تعرضها للاغتصاب".

 

وفي عام 2018، وصف قاضي المحكمة العليا في ولاية كيرالا امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا تحدت والديها للزواج من مسلم بأنها "ضعيفة وقابلة للاستغلال بطرق عديدة". وحكم القاضي لصالح والديها اللذين يريدان عودة ابنتهما إلى رعايتهما وسيطرتهما.

الهند المحكمة العليا الجارديان القوالب النمطية النساء

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