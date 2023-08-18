صورة متداولة.. حقيقة توقيع زيزو للشباب السعودي .. شاهد

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لنجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو يظهر فيه وكأنه يوقع على بعض الأوراق.

وادعى البعض أن الصورة من توقيع أحمد سيد زيزو لنادي الشباب السعودي، وهذا غير صحيح بالمرة.

وترجع الصورة المتداولة لتواجد سابق للاعب في أحد المطاعم الشهيرة ويطلع زيزو على مينيو الطعام.

صورة متداولة لزيزو تشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور يحسم الجدل.

وحسم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، الجدل خلال الساعات الماضية حول إمكانية رحيل زيزو للشباب السعودي.

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، صورة من عرض الشباب والذي يتضمن إبداء رغبة في ضم اللاعب دون تحديد سعر الصفقة.

وكتب مرتضى منصور:" هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو".

وأضاف:" هذا الرأي هو رأي أمير مرتضي المشرف علي فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الادارة من خلال محادثة تليفونية".

وتابع:" حتي ولو وصل العرض لمليار جنيه".

وتابع : انفعل والد زيزو وهذا حقه لأنه نظر لمصلحة نجله وتناسي أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده".

وأشار:" فوجئنا بترويج شائعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق علي بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي".