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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القومي للحوكمة يواصل فعاليات برنامج ما قبل الاحتضان بمجال الملابس الجاهزة المستدامة

صدى البلد

يواصل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة، والذي يتم تنفيذه في إطار أنشطة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، ويستمر على مدار 13 أسبوع بدءا من 6 أغسطس حتى 29 أكتوبر 2023 .

وأوضحت الدكتورة شريف شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة يعتبر برنامج تعليمي شامل يستهدف تزويد المشاركين بقدر من المعرفة، والإرشاد في مجال صناعة الملابس الجاهزة المستدامة، ومساعدتهم على بناء شبكات تجارية وتطوير الأعمال والعروض من أجل مساعدة المشاركين في إنشاء شركات ناشئة في قطاع الملابس الجاهزة المستدامة.

وأضافت شريف أن البرنامج يُقدم فى شكل معسكر تدريبي مكثف وتفاعلي، يغطي موضوعات مختلفة مثل تاريخ تطور صناعة الأزياء والملابس الجاهزة بشكل عام، النظام البيئي لصناعة الملابس الجاهزة، بناء العلامة التجارية، الإنتاج، التكاليف والتسعير، العلاقات العامة وبيع التجزئة، أساسيات ريادة الأعمال في قطاع صناعة الملابس الجاهزة المستدامة والتوعية بأسس ريادة الأعمال المستدامة. 

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هبة ذكي مدير مركز خدمات مصر لريادة الأعمال والإبتكار إلى أنه تم اختيار و تصميم هذا البرنامج بعناية لتحقيق هدفين رئيسيين الأول هو تشجيع الشباب المهتمين بصناعة الأزياء والموضة من تطوير نماذج أعمال لمشروعات جديدة مبتكرة في هذا المجال، أما الهدف الثاني هو إدماج فكر الاستدامة في أفكار هذه المشروعات، و ذلك نظرًا لأن صناعة الملابس الجاهزة تعد من أكثر الصناعات التي لها بصمة كربونية مرتفعة و من ثم كان من المهم الاهتمام بتنمية هذه الصناعة من خلال دعمها بأفكار مبتكرة و مستدامة، مضيفة أنه تقدم للبرنامج مايزيد عن ٣٠٠ متقدم و متقدمة و تم اختيار ٣٣ منهم للالتحاق بالبرنامج وبنهاية البرنامج الذي يمتد لمدة ١٣ أسبوع سيتمكن كل مشارك/ مشاركة من تطوير نموذج أعمال متكامل لمشروع في مجال الازياء المستدامة بداية من المنتج، للتسويق، لعملية الانتاج و التوزيع و غيرها من المكونات الرئيسة لعمل المشروع.

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