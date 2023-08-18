عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم| حقيقة تأجيل الدراسة.. امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 تنطلق غدا .. و270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل
تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات حول حقيقة تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أوتحويلها أونلاين بعد ان ازداد مؤخرا الحديث عن رعب انتشار متحور EG5 في دول عديدة .

 

قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2023.. بدء التقديم المبكر بكلية الحاسبات والمعلومات
تنسيق الجامعات 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء الثانية عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي توفر فرصة عمل حقيقة وتتماشي مع السوق العالمي والمحلي لذلك يقدم موقع صدي البلد خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 عن خطوات التقدم المبكر لكلية الحاسبات والمعلومات والتي تعتبر من أهم الكليات التي توفر فرص عمل وتتماشي مع الثورة التكنولوجية الحالية.

 

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون العربي والدين غدا
تبدأ غدا السبت الموافق 19 أغسطس 2023 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية .

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تفاصيل
 

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 270 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

 

التوعية بالأنشطة المالية.. وزير التعليم العالي يستعرض تقرير مجلس شئون الطلاب
استعرض الدكتور .أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب.

 

الأخبار التعليمية المدارس حقيقة تأجيل الدراسة 2024 طلاب الثانوية العامة لية الحاسبات والمعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

ترشيحاتنا

بينهم 129 مصريًا .. السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي|شاهد

ليلة من الرعب.. تفاصيل 180 دقيقة لمكافحة حريق مخزن زيوت بالحوامدية

متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم؟..رسالة طمأنة من التعليم

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركها بـ 11 كلمة للرزق الوفير

قرار عاجل ضد رجلي أعمال كبار وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار

أحمد مرتضى: مديونية الزمالك 150 مليون جنيه ولنا 4 ملايين دولار عايزين نجيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحلاوة الطحينية.. أحلى من الجاهز

احمي نفسك من متحور كورونا الجديد بـ 9 نصائح فعالة

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

فيديو

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ