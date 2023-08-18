اخبار التعليم| حقيقة تأجيل الدراسة.. امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 تنطلق غدا .. و270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات حول حقيقة تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أوتحويلها أونلاين بعد ان ازداد مؤخرا الحديث عن رعب انتشار متحور EG5 في دول عديدة .

قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية 2023.. بدء التقديم المبكر بكلية الحاسبات والمعلومات

تنسيق الجامعات 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء الثانية عن أفضل الكليات في تنسيق الجامعات 2023 التي توفر فرصة عمل حقيقة وتتماشي مع السوق العالمي والمحلي لذلك يقدم موقع صدي البلد خدمة لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023 عن خطوات التقدم المبكر لكلية الحاسبات والمعلومات والتي تعتبر من أهم الكليات التي توفر فرص عمل وتتماشي مع الثورة التكنولوجية الحالية.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون العربي والدين غدا

تبدأ غدا السبت الموافق 19 أغسطس 2023 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية .

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تفاصيل



قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد القادم 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

270 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 270 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

التوعية بالأنشطة المالية.. وزير التعليم العالي يستعرض تقرير مجلس شئون الطلاب

استعرض الدكتور .أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب.