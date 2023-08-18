حقيقة تأجيل الدراسة2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5.. التعليم تحسم الجدل

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات حول حقيقة تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أوتحويلها أونلاين بعد ان ازداد مؤخرا الحديث عن رعب انتشار متحور EG5 في دول عديدة .

ونفى مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار رسمي بشأن تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أوتحويلها أونلاين بعد ان ازداد مؤخرا الحديث عن رعب انتشار متحور EG5

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : إنه لن يتم اتخاذ تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5 بواسطة وزارة التربية والتعليم مثلما يعتقد البعض ، ولكنه سيكون قرار لجنة إدارة الازمات بمجلس الوزراء في حالة وجود ظروف تستدعي ذلك .

وأضاف المصدر : لم يتم الاعلان أصلا عن ظهور متحور EG5 في مصر ، و لم تصدر حتى الآن اي قرارات من لجنة الازمات بمجلس الوزراء توصي بضرورة تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5 ، وبالتالي حتى هذه اللحظة من المخطط أن يتم الالتزام بـ موعد بدء الدراسة في المدارس المعلن في الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن يجد جديد .

وأكد المصدر أنه على الرأي العام أن يلتزم فقط في هذه الظروف ، بما يتم إعلانه رسميا في البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء و وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن ، دون الانسياق وراء اي شائعات يتم تداولها على السوشيال ميديا لإنها كلها شائعات تستهدف استغلال رعب الناس من اخبار ظهور اي متحورات او اوبئة جديدة منذ ازمة كورونا .

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس هو 30 سبتمبر المقبل ، مشددة على استمرار العام الدراسي حتى السبت 8 يونيو 2024 ، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في تقديم موعد بدء الدراسة 2024 ، لتبدأ بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

متحور EG5 .. لم يظهر في مصر وليس خطيراً

لم تعلن وزارة الصحة عن رصد أي حالات متحور EG5 في مصر حتى الان ، و قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية ذكرت قبل أسبوع، أن هناك فيروسا متحورا جديدا مثيرا للاهتمام يسمى متحور EG5 ، لكنه لا يبدو أنه يشكل تهديدا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة المصرية ، أن الأدلة العلمية تقول إن متحور EG5 أكثر انتشارا لكنه ليس أشد شراسة مثل متحور "أوميكرون".

وتم الاعلان عن انتشار متحور EG5 في أكثر من 51 دولة ، وكان قد تم الإبلاغ عن متحور EG5 لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تحديده كمتحوّر تحت المراقبة في 19 يوليو، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.