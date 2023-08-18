عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل وصل الفضائيون الى كوكب الأرض؟.. جسم غامض في الأرجنتين يثير الرعب|شاهد

جسم غامض
جسم غامض

انتشر مقطع فيديو قصير تسبب في صدمة لمتابعي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر فيه جسم غامض على شكل سهم عملاق في سماء الارجنتين وصفه البعض بالمركبة الفضائية بينما تعهدت السلطات بتحليل الصور واعلان النتائج في اسرع وقت. 
 

txt

الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر| شاهد

txt

كائنات فضائية تزور الأرض.. الكونجرس الأمريكي يحسم الجدل لأول مرة بقرار حاسم

وبحسب ما ذكرته ديلي ستار البريطانية، تعهدت السلطات بتحليل الصور التي تم التقاطها بالقرب من بلدة إل إسكوريال الصغيرة ، تشوبوت ، الأرجنتين، وتُظهر الصور المركبة الفضائية المشتبه بها وهي تحوم فوق سهول باتاغونيا في الوضعين الأفقي والرأسي، باسلوب غير مألوف. 


جسم غامض في سماء الارجنتين
 

شاركت الصحفية المحلية كالافيريتا ماتيوس الصور على وسائل التواصل الاجتماعي برسالة: 'أفضل صور جسم غامض في تشوبوت'.

قالت السلطات إنها ستجمع فريقًا من الخبراء لتحليلها وتقديم تحديث في وقت لاحق.

وقال آخر: لماذا المصور يريد عدم الكشف عن هويته؟ الصور لا تصدق إذا كانت حقيقية. أجد أنه من الغريب أنه لا يريد التحدث علانية '.

وكتب ميجيل: “هذا يجب أن يرى من قبل مركز التحقق من الفضاء للتأكد من صحتها.

في هذه الأثناء، قال الرجل الذي أطلق عليه اسم 'نوستراداموس' الذي تشمل ادعاءاته التنبؤية وفاة الملكة الراحلة ، إن 'الأسرار المحفوظة في المنطقة 51' تشير إلى دليل على 'حياة غريبة في بوابة ثلاثية الأبعاد'.

وقال سالومي: 'إن احتمال وجود بوابة ثلاثية الأبعاد يثير تساؤلات حول وجود حياة خارج الأرض وطبيعة مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة على مر السنين'.

فيديو التواصل جسم الأرجنتين سماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

ضربة جديدة.. بيراميدز يقترب من خطف موهبة الزمالك في صفقة انتقال حر

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

موضوعات متعلقة

تركت الكلب وحيدا في المنزل وعادت لتشاهد مفاجأة في كاميرات المراقبة

مصرع 10 أشخاص إثر سقوط طائرة واصطدامها بسيارة ودراجة نارية في ماليزيا

يصطادون بالسهم ويأكلون اللص.. طقوس غريبة لقبيلة تعيش معزولة عن العالم

هل يتحول المتحور الجديد إلى وباء عالمي؟.. خبيرة بريطانية تعلن خبرا صادما

مدينة الموتى.. انتشار ظاهرة أكلي لحوم البشر يرعب المارة في شوارع لندن

هل يسافر الصوت عبر الفراغ؟.. نتيجة صادمة لعلماء الفيزياء

المناخ ينذر بكارثة .. أنهار سويسرا الجليدية تشهد أخبارًا غير مبشرة

غزو الفضاء.. ناسا تعلن عن مستكشف كهوف آلي| ما القصة؟

ترشيحاتنا

مفاجأة .. عرض خليجي لخطف نجم الزمالك

في عز شبابه .. وفاة مغني المهرجانات كلوشة

الأزمة تشتعل.. الزمالك يرفض وزيزو يطلب الرحيل والشباب السعودي يتمسك باللاعب

أغسطس يغيّر جلده الحراري | هل تصل سيول سيناء إلى القاهرة والمحافظات؟

كلوب يحسم جدل رحيل محمد صلاح عن ليفربول

نشرة الحوادث | عروس الغربية ارتدت الكفن بعد الفستان الأبيض .. وحريق جراج العتبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمي نفسك من متحور كورونا الجديد بـ 9 نصائح فعالة

نشرة المرأة والصحة|تناول هذه الأطعمة مع الحليب يصيبك بالأمراض.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين هيفاء وهبي في الساحل

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

فيديو

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ