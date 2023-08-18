تكثيف أمني لكشف لغز العثور على جثة عضو نقابة المهن الموسيقية بالغردقة

عثر عدد من أهالى مدينة الغردقة، ظهر اليوم الجمعة، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر بأحد شوارع جنوب مدينة الغردقة.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة رجل، وانتقلت قوة من قسم شرطة أول الغردقة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «أحمد ح ع» 42 سنة مواليد طنطا، وهو عضو منتسب بنقابة المهن الموسيقية، وجار معرفة أسباب الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام.