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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1300 مواطن في عرب السلايمة

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية عرب السلايمة بمركز كفر سعد ، تردد عليها ١٣٢٥ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات بالإضافة إلى إجراء ٥٦٨ تحليل معملى و فحص ٢١حالة بالأشعة و ٢٣ حالة أخرى بالسونار..

منال عوض: دمياط أول محافظة خالية من العشوائيات

دمياط الخدمات العلاجية التخصصات الطبيه الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصحة بدمياط

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