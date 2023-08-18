بينهم 129 مصريًا .. السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 137 مهاجرًا غير شرعي|شاهد

أعلنت السلطات المكسيكية ضبط عشرات المهاجرين المصريين والأفارقة قبل تهريبهم للولايات المتحدة الأمريكية عبر المناطق الحدودية، حيث تم العثور عليهم في شاحنة نقل غير مجهزة لنقل البشر على أحد الطرق.

ومن بين 137 شخصا تم إنقاذهم ، 129 من مصر وثمانية من موريتانيا.

وأنقذ عملاء من المعهد الوطني للهجرة (INM) 137 مهاجرا أفريقيا ، تم العثور عليهم مهجورين داخل حافلة على طريق سريع وتعود لإحدى مجموعات "الاتجار بالبشر" بولاية فيراكروز شرقي البلاد ، بحسب بيان السلطات المكسيكية الرسمي.

وتلقى وكلاء الهجرة الفيدراليون مكالمة هاتفية حول موقع حافلة ركاب على الطريق السريع القديم لاس تشواباس - نانتشتال ، حيث كان هؤلاء الأشخاص.

وأضاف البيان الصحفي:”ولدى الوصول إلى المكان ، أمكن التأكيد على تواجد 137 أجنبيًا في الحافلة (129 من مصر وثمانية من موريتانيا) لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم المنتظمة في الأراضي المكسيكية”.

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وقال البيان:”وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عملية الإنقاذ ، لاحظ موظفو المعهد أن الأجانب كانوا يرتدون سوارًا باسمهم ، وهي شارة مميزة تستخدمها جماعات الاتجار بالبشر، تم نقل جميع الأجانب البالغين إلى محطة أكايوكان للهجرة لمواصلة عملية إدارة الهجرة الخاصة بهم حيث تم تزويدهم أيضًا بالرعاية الطبية”.