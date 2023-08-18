أنهت حياة 7 أطفال حديثي الولادة | بدء محاكمة ممرضة بريطانية

بدأت محاكمة الممرضة البريطانية لوسي ليتبي ،اليوم الجمعة، المتهمة بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل آخرين أثناء العمل في وحدة حديثي الولادة في المستشفى بين يونيو 2015 وحتى يونيو 2016.

ونفت ليتبي التهم الموجهة إليها زاعمة بأن المستشفى هي السبب الرئيسي في مصرع الأطفال.

وكانت لوسي ليتبي تعمل في مستشفى كونتيسة تشيستر وقت جرائم القتل ، هي الآن أكثر حالات قتل الأطفال غزارة في المملكة المتحدة في العصر الحديث، بحسب شبكة سكاي نيوز الأنجليزية.

ووجدت أنها مذنبة من خلال سلسلة من الأحكام الجزئية ، تم إصدارها على فترات متباعدة عدة أيام ، مع إصدار القاضي قيودًا على الإبلاغ حتى نهاية المحاكمة.

وأدينت ليتبي أيضًا بارتكاب سبع تهم بالشروع في القتل.

كما ثبت أنها غير مذنبة بتهمتي محاولة القتل، ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى أحكام بشأن ست تهم أخرى تتعلق بمحاولة القتل.

ولم تكن ليتبي ولا والديها متواجدة في المحكمة حيث انتهت المحاكمة اليوم.

وخلال مجموعة لاحقة من الأحكام ، رفضت ليتبي الخروج من الزنازين ، وأدينت بارتكاب المزيد من جرائم القتل في غيابها.

وتم منح جميع الأطفال حق عدم الكشف عن هويتهم ، على الرغم من قراءة أسمائهم في قاعة المحكمة خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر.

وتمت محاكمة ليتبي بتهمة قتل سبعة أطفال ومحاولة قتل 10 آخرين في مستشفى كونتيسة تشيستر، ونفت الممرضة جميع التهم الموجهة إليها.

ولكن المحكمة سمعت أن الزملاء لديهم شكوك حول ليتبي قبل أكثر من عام قبل أن يتصل رؤساء المستشفيات بالشرطة.

وزعمت ليتبي خلال المحاكمة ،أنها اتُهمت خطأً لتغطية فشل المستشفى.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إيفانز لم يتم تحديد أي دافع على الإطلاق.