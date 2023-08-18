إثيوبيا.. "فانو" تختطف 8 أشخاص من أمهرة

شهد إقليم أمهرة الإثيوبي حوادث اختطاف من ميليشيات فانو التي تحارب الجيش الإثيوبي منذ حوالي أربعة أشهر.

وقال عائلات الأشخاص المخطوفين أنهم من سكان مينديدا في منطقتي أبيشو ونيا في منطقة شمال شوا بإقليم أوروميا، وخطفوا على أيدي مسلحي فانو أثناء عودتهم من التسوق، أمس الخميس وفقا لما أورده موقع "صوت أمريكا".

وقال شخص تحدث إلى إذاعة صوت أمريكا، عرف عن نفسه على أنه أحد أفراد القوات المسلحة لفان، "تم اعتقال الأفراد أثناء قيامهم بأعمال تجسس".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية في الرابع من أغسطس الجاري، حالة الطوارئ في إقليم أمهرة بعد طلب رئيس الإقليم من الحكومة التدخل للسيطرة على الوضع المتدهور بعد وقوع عدد من المدن بقبضة ميليشيات فانو التي صعدت مواجهتها مؤخرا.