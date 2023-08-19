جريمة مروعة بالمكسيك| شاهد ماذا حدث؟

اكتشفت السلطات المكسيكية، مزرعة استخدمها قتلة عصابات المخدرات لاجبار مجموعة من الاصدقاء المخطفيين على قتل بعضهم البعض بالحجارة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم الإبلاغ عن فقد خمسة رجال - أوريل جالفان جونزاليس، وخايمي مارتينيز ميراندا، وروبرتو أولميدا كويلار، ودييجو لارا سانتويو، ودانتي سيديلو هيرنانديز - في لاغوس دي مورينو، خاليسكو، المكسيك يوم السبت الماضي (12 أغسطس)، حيث تتراوح أعمارهم بين 19 و 22 عامًا.

جريمة مروعة بالمكسيك

في وقت متأخر من يوم الاثنين (14 أغسطس) ظهرت صورة وفيديو مرعبان على الإنترنت لشباب المخطوفة على يد عصابات المخدرات المكسيكية.

وأظهر في اللقطة خمسة رجال يركعون على الأرض وأيديهم مقيدة وملفوفة بشريط لاصق على أفواههم، كما أظهرت مقطع الفيديو أحد الرجلين وهو يهاجم بشكل محموم آخر بينما مات اثنان آخران.

ذكرت هيرالدو دي مكسيكو أن "أفراد الأسرة تلقوا شريط فيديو يظهر فيه الشبان الخمسة مصابين بشكل واضح ومكمم ... ويظهر الفيديو الرجال مجبرين على مهاجمة بعضهم البعض باستخدام الحجارة والاسلحة البيضاء".