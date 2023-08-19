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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فنانة شهيرة تتعرض للنصب من شركة نقل أثاث.. ما الذي حدث؟

صدى البلد

حررت، الفنانة هدي الإتربي، محضر شرطة، بعد تعرضها للنصب من قبل إحدى الشركات المختصة بنقل الأثاث، وجاري إتخاذ الإجراءات.

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واقعة نصب نقل الأثاث

 

وكانت، كتبت الفنانة،هدى الإتربي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلة :"مساء الخير يا جماعة دول نصبوا عليا أنا اتعاملت معاهم بياخدوا الفلوس والعفش على أساس أنهم معرض والمفروض يسلموا الحاجة بقالهم أكتر من 4 شهور وكل مرة يديني معاد للتسليم ويقفل تليفونه".

نقل الأثاث

وأضافت هدى الإتربي: "المكان بتاع المعرض اللي قال عليه طلع غلط ومش كاتب مكان للمعرض بتاعه على الصفحة اللي بيتعامل منها وكل الصور اللي عنده من صفحات تانية وانا هاخد إجراء قانوني معاه ياريت أي حد يخلي بالو ودي الأرقام اللي بحاول اتواصل بيها واللي الصفحة بعتتهالي انو ده صاحب المكان كلهم مقفولين".

وتابعت هدى الإتربي: "اللي بيكلمني منها ويقول أنا المهندس صاحب المعرض ودي صفحته اللي عامل فيها شغل وبيدخل يتواصل بيها للناس وعامل ان محدش يعملوا منشن، وهو أصلا لاغي إن حد يعمله منشن واكتشفت لما جبت البطاقة بتاعته أن هو أصلا مش مهندس وكمان حاجات تانية هقولكم عليها بعدين وانا اخذت ضده إجراء قانوني وبدأ يتفتح تحقيق في المحضر اللي أنا علمته له.

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