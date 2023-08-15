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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد القبض عليهم.. الحبس مع الشغل عقوبة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

محمد صلاح
محمد صلاح

نجحت الأجهزة الأمنية ، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح في القاهرة ، حيث أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

 

عقوبة سارقي فيلا محمد صلاح وفقا للقانون 

 

 

طبقا لنص المادة 318 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

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كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

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