بعد الفوز على دريمز الغاني.. بعثة الزمالك تغادر مدينة كوماسي

تغادر عصر اليوم الإثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مدينة كوماسي الغانية، عائدة إلى القاهرة، بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووفر مجلس إدارة نادي الزمالك طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماسي ثم العودة مرة أخرى، لتسهيل مهمة الأبيض، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر..

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.