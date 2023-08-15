حدث ليلا | اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح .. انفجار مدو في إسرائيل .. أحمد شيبه يعلن تفاصيل جنازة وعزاء والدته

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، وأبرزها اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح، انفجار كبير في إسرائيل ، تنسيق المرحلة الثانية من الكليات.

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

لا يزال الشباب المصري هو الأكثر ولعا بتقليد كل ما هو غريب عبر السوشيال ميديا لتحويله إلى واقع قد يسبب حالات إصابة وربما تصل إلى الوفاة، وهو ما فعله مجموعة من الشباب الشبراوية، الذين خططوا لتحدي جديد يرون أنه يكسر حدة الملل على حد زعمهم، إلا أن النتائج ربما تكون كارثية.

يجوز لغير المتوضئ حمل المصحف في هذه الحالات.. أمين الإفتاء يكشف عنها

قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز لمس المصحف بدون طهارة؛ ويستثني من ذلك أصحاب الأعذار كمن به سلس بول؛ ويحتاج لقراءة القرآن.

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

أفضل هاتف ذكي في العالم.. اعرف سعر Galaxy S23 Ultra بالسعودية

يتربع جوال Samsung Galaxy S23 Ultra 5G منفرداً على عرش أقوي الجوالات الرائدة عالمياً، حث يهدد أيضاً انتشار غريمه التقليدي آيفون 14 برو ماكس.

ممرات لوجستية دولية.. ماذا حدث في قطاع الموانئ البحرية في عهد الرئيس السيسي؟

نفذت وزارة النقل عدد من المشروعات العملاقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، شملت تطوير الطرق والمحاور والكبارى وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانئ البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.

ارتفاع عدد الضحايا جراء انفجار بمحطة للوقود في داغستان إلى 27 شخصا

ارتفع عدد الضحايا جراء انفجار في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية إلى 27 شخصا.

صحيفة نيويورك تايمز تحظر استخدام محتواها لتدريب الذكاء الاصطناعي

اتخذت صحيفة نيويورك تايمز تدابير وقائية لمنع استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الصحيفة بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها في الثالث من أغسطس لحظر استخدام محتواها.

وكيل محمد شريف يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وتفضيله لعرض الخليج السعودي

كشف سيد مصطفى وكيل أعمال مهاجم الأهلي محمد شريف كواليس انتقال الأخير لفريق الخليج السعودي.

إسرائيل: لا خطر من تسرب مواد سامة جراء انفجار المنطقة الصناعية بتل أبيب

أعلنت إسرائيل استبعاد وجود خطر لتسرب مواد سامة من مصنع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية قرب تل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء.

سجل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 الآن .. عبر هذا الرابط

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وذلك بعد أن أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.

إلى من يذهب فارق سعر البيع الحالي لـ السجائر؟

أوضح هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إلى من يذهب فارق سعر البيع الحالي لـ السجائر.

محلفون جورجيا يوجهون لائحة تهم لـ ترامب بشأن التلاعب بنتائج انتخابات 2020

أفادت وكالة “رويترز”، بأن هيئة محلفين بولاية جورجيا توجه لائحة تهم للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التلاعب بنتائج انتخابات 2020

أحمد شيبه يعلن تفاصيل جنازة وعزاء والدته

كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن موعد وصلاة الجنازة على والدته، وذلك من خلال “ستوري” حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

انفجار ضخم يهز تل أبيب.. ماذا حدث في المنطقة الصناعية بـ«رمات هشارون»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل منذ قليل، بوقوع انفجار ضخم اليوم الثلاثاء، في المنطقة الصناعية في رمات هشارون شمال تل أبيب.



مفاجأة.. محمد صلاح يمنح اتحاد جدة السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع ليفربول

فجرت قناة الكأس القطرية مفاجأة حول موافقة الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول على الانتقال إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.