يجوز لغير المتوضئ حمل المصحف في هذه الحالات.. أمين الإفتاء يكشف عنها

قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز لمس المصحف بدون طهارة؛ ويستثني من ذلك أصحاب الأعذار كمن به سلس بول؛ ويحتاج لقراءة القرآن.

وقال الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن لمس المصحف لغير المتوضئ جائزة في حالات الضرورة فقط كأن ينقذ الشخص المصحف من يد طفل قد يمزقه أو يمنع سقوطه على الأرض مثلا أو لأي سبب قد يعرض المصحف للهلاك والضياع.

وأضاف العجمي عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء قائلا: هناك قاعدة فقهية تقول: الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين وهنا لمس المصحف وانت غير متوضئ أخف ضررا من من ترك المصحف يتعرض للضياع والهلاك.

هل تقبل قراءة القرآن بدون وضوء

سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح عويضة خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قراءة القرآن بدون وضوء صحيحة ولا شيء فى ذلك أما لمس المصحف من غير وضوء فلا يجوز عند جهمور الفقهاء.

وأشار الى أن لمس المصحف لغير المتوضئ منعه الجمهور وقالوا لا يجوز، وبعض الفقهاء قالوا مكروه، بينما قراءة القرآن بغير وضوء تجوز ولا حرج فإذا ربما يكون الإنسان يسمع لنفسه أو يراجع ما حفظه أما مس المصحف فلا يجوز من غير وضوء.

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "العجمي"، من الذي اشترط على المرأة أن تتحجب إذا قرأت القرآن، فيجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بلا وضوء وذلك من الحدث الأصغر.

وتابع: يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وشعرها مكشوفا او ترتدي ملابس البيت ولا حرج فى ذلك.