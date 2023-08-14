هل يجوز وهب ثواب قيام الليل لوالدي المتوفي.. مجدي عاشور يجيب

ورد سؤال يقول صاحبه : “ هل يجوز وهب ثواب قيام الليل لوالدي المتوفي” ؟ .. وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية جاءت بالهبة فى بعض الأعمال مثل الصدقات وقراءة القرآن للمتوفى ولغيره.

وأضاف "عاشور" خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية" ، لم يرد فى الشريعة أن نصلى لأحد ونهب ثواب هذه الصلاة للمتوفى، ويجب أن نقف عند نصوص الشريعة فى هذا بمعنى إذا أردت أن تهب ثوابا لميت فعليك بأن تتصدق عليه أو تؤدي له عمرة أو حجة وأن تقرأ القرآن وتهب ثوابه له لأن هذا هو الوارد فى الشريعة أما الصلاة له فإنها لم ترد فينبغي عدم فعلها.

وتابع قائلا: "عليك أن تصلى قيام الليل أو الضحى أو الصلاة بصفة عامة وتدعو للمتوفى فى صلاتك".



كيف أعرف أن الصدقة وصلت للميت

الصدقة يتعدى نفعها لمن مات من آبائنا وأمهاتنا، فمن أراد أن يكون لوالديه من الأوفياء فليكثر من الدعاء لهم والصدقة عنهما، بدليل الحديث المتفق عليه: أن رجلا أتى النبي "صلى الله عليه وسلم" وقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فوصول ثواب الصدقة و الدعاء للميت هو من فعل غيره عنه، وذلك لم ينقطع، أما سعي الإنسان لنفسه فينقطع بموته، إلا في المسائل التي كان له جهد في تحصيلها قبل موته، فلا تعارض إذن بين وصول ثواب الصدقة والدعاء.