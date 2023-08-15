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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل محمد شريف يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وتفضيله لعرض الخليج السعودي

صدى البلد

كشف سيد مصطفى وكيل أعمال مهاجم الأهلي محمد شريف كواليس انتقال الأخير لفريق الخليج السعودي.

وقال وكيل محمد شريف في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلي ناد كبير في أفريقيا، وأي لاعب يتشرف بحمل قميصه، لكن الاحتراف هو حلم كل لاعب".

وتابع: "مفاوضات الاتفاق مع شريف بدأت منذ 10 أيام، والعرض الذي وصل للأهلي كان مميزا جدا".

وفسر رغبة اللاعب في الرحيل قائلا: "يتبقى عام واحد في عقد شريف مع الأهلي، وفرصته في المشاركة بالموسم المقبل قد تكون معدومة".

وأضاف: "في الموسم الماضي كان شريف بعيدا عن التشكيل الأساسي في كثير من المباريات، لذلك كان يمر بظروف نفسية صعبة".

وأكمل: "الانتقال لدوري مليء بالنجوم الكبار أمر مميز لمحمد شريف بجانب نجومنا هناك طارق حامد وأحمد حجازي".

وأتم: "بالتأكيد شريف يشعر بالحزن لمغادرة الأهلي، وهذا أمر طبيعي لأنه قضى 6 سنوات مع الفريق، لكن كرة القدم لا تعترف بالثوابت".

وعما يتردد بشأن إمكانية عودة اللاعب لفريق آخر في الدوري المحلي، حسم الأمر قائلا: "شريف لن يلعب في مصر لغير الأهلي".

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