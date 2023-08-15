ممرات لوجستية دولية.. ماذا حدث في قطاع الموانئ البحرية في عهد الرئيس السيسي؟

إنجازات السيسي

نفذت وزارة النقل عدد من المشروعات العملاقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، شملت تطوير الطرق والمحاور والكبارى وإنشاء شبكة جديدة من الطرق، فضلا عن تطوير كافة الموانئ البحرية والجافة، وتطوير قطاعات السكك الحديدية والجر الكهربائي.



وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات ( ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا ).

تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65كم بأعماق تتراوح من (١٥-١٨) متر واهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة.



وفي هذا الإطار ، تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها :



ميناء الإسكندرية الكبير :

إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه .

إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن

حتى 70 ألف طن من البضائع .

إنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك ) أعلي ترعة النوبارية

بتكلفة 300 مليون جنيه .

إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير "

( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) .

جاري إنشاء محطة الصب الجاف بأطوال أرصفة 1150 متر بتكلفة 1,6 مليار جنيه .

جاري إنشاء محطة متعددة الأغراض علي رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر

وتكلفة 314 مليار جنيه .

جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7000 متر .

جاري إنشاء منطقة لوجستية علي مساحة 273 فدان كمرحلة أولي .

ميناء دمياط :

إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه .

تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي

بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه .

جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون جاوية مكافئة

بتكلفة 4.495 مليار جنيه .

موانئ البحر الأحمر :

تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه .

إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه .

انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه .

إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه .

ميناء السخنة :

جاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 5,3 كم2 مناطق تجارية ولوجستية و327 م حواجز أمواج و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق .

وفي ضوء تكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت علي النحو الآتي :

الشراكات الإستراتيجية طويلة المدى : -

الخطوط الملاحية : -

MSC الخط الملاحي الأول عالميا / التحالف برصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة قصوي ٢ مليون حاوية مكافئة سنويا.

MEARSK الخط الملاحي الثاني عالميا/ التحالف بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون ٧ مليون حاوية مكافئة سنويا.

CMA CGM الخط الملاحي الثالث عالميا / التحالف بميناء الإسكندرية محطة تحيا مصر وميناء السخنة لتكون إجمالي سعات المحطات المشاركة بها ٣,٥ مليون حاويه مكافئة سنويا.

COSCO الخط الملاحي الرابع عالميا/ التحالف بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة ٢ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

HAPAG LOYID الخط الملاحي الخامس عالميا / التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط بسعة ٣,٥ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

EVERGREEN الخط الملاحي السادس عالميا / التحالف بمحطة حاويات بميناء أبوقير

بسعة ٢ مليون حاوية سنوياً .

مشغلون الموانئ العالميين:

HPH/ بالتحالف مع الخط الملاحي MSC برصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة لتكون المحطة بسعة

قصوى ٢ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

A.P.Moller/ بالتحالف مع الخط الملاحي MEARSK بشرق بورسعيد وزيادة السعة القصوى للمحطة لتكون ٧ مليون حاوية مكافئة سنوياً .

CMA Terminal / والخط الملاحيCMA – CGM بميناء الإسكندرية بالتحالف مع شركة EGMPTالمصرية بمحطة تحيا مصر بسعة إجمالية بها ١.٥مليون حاويه مكافئة سنويا.

CMA Terminal/ بالتحالف مع المشغل العالميHPH والخط الملاحيCMA – CGM والخط الملاحي COSCO بمحطة حاويات بميناء السخنة بسعة ٤ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

EURO GATE/ التحالف بمحطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط بسعة ٣,٥ مليون حاوية مكافئة سنوياً.

HPH / التحالف مع الخط الملاحي EVERGREEN بمحطة حاويات بميناء أبو قير

بسعة ٢ مليون حاوية سنوياً .

مجموعة موانئ أبو ظبي بمحطة متعددة أغراض بميناء سفاجا بطاقة استيعابية

٥٠٠ ألف حاوية مكافئة سنوياً .

موانئ دبي العالمية بمحطة حاويات ميناء السخنة بطاقة استيعابية 1.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً.