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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صحيفة نيويورك تايمز تحظر استخدام محتواها لتدريب الذكاء الاصطناعي

صحيفة نيويورك تايمز،
صحيفة نيويورك تايمز، Kena Betancur/VIEWpress

اتخذت صحيفة نيويورك تايمز تدابير وقائية لمنع استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الصحيفة بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها في الثالث من أغسطس لحظر استخدام محتواها. 

 

ومنعت الصحيفة محتواها بما في ذلك النصوص والصور الفوتوجرافية ومقاطع الصوت والفيديو من التطوير من “أي برنامج ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، تدريب التعلم الآلي أو نظام الذكاء الاصطناعي AI”. 

 

وبحسب موقع The Verge فإن الشروط التي قامت الصحيفة بتحديثها شملت أيضًا منع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل برامج مواقع الويب المصممة لاستخدام المحتوى أو الوصول إليه أو جمعه دون إذن. 

 

وتقول نيويورك تايمز إن رفض الامتثال لهذه القيود الجديدة قد يؤدي إلى غرامات أو عقوبات غير محددة. 

 

وقد تكون هذه الخطوة ردًا على تحديث لسياسة خصوصية جوجل والذي يكشف أن عملاق البحث قد يجمع البيانات العامة من الويب لتدريب خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة ، مثل أدوات Bard أو Cloud AI. 

 

ويتم تدريب العديد من النماذج اللغوية الكبيرة التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل ChatGPT من شركة OpenAI على مجموعات بيانات ضخمة يمكن أن تحتوي على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر أو محمية بطريقة أخرى مأخوذة من الويب دون إذن المنشئ الأصلي.

 

ومع ذلك ، وقعت نيويورك تايمز أيضًا صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع جوجل في فبراير الماضي تسمح للشركة بعرض محتواها عبر بعض منصاتها على مدار السنوات الثلاث المقبلة. 

 

وتشير الاتفاقية إلى أن الشركتين ستعملان معًا على أدوات لتوزيع المحتوى والاشتراكات والتسويق والإعلانات و "التجريب" ، لذلك من الممكن أن تكون التغييرات على شروط خدمة الصحيفة موجهة بالأساس إلى شركات أخرى مثل OpenAI أو مايكروسوفت. 

 

وذكر موقع Semafor أن نيويورك تايمز انسحبت من تحالف إعلامي في محاولة للتفاوض بشكل مشترك مع شركات التكنولوجيا بشأن بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي - مما يعني أنه إذا أبرمت صفقات مع الشركات ، فقد يكون ذلك على الأرجح على أساس كل حالة على حدة.

 

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن أكبر شركات التكنولوجيا العالمية تجري محادثات مع شركات ومنافذ إعلامية رائدة لإبرام صفقات تاريخية لتدريب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على فهم واستخدام المحتوى الإخباري.    

 

وكشف تقرير من صحيفة “فاينانشال تايمز” أن ممثلين عن شركات جوجل ومايكروسوفت و OpenAI و Adobe بمديري الأخبار في الأشهر الأخيرة لمناقشة قضايا حقوق النشر المتعلقة بمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم مثل روبوتات الدردشة النصية ومولدات الصور. 

 

وقالت مصادر مطلعة لـ فاينانشال تايمز، إن الناشرين بما في ذلك News Corp و Axel Springer ونيويورك تايمز والجارديان، أجروا مناقشات مع واحدة على الأقل من شركات التكنولوجيا.

 

وأضاف المشاركون في المناقشات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أن الصفقات يمكن أن تشمل دفع رسوم اشتراك للمؤسسات الإعلامية لمحتواها من أجل تطوير التكنولوجيا التي تدعم روبوتات الدردشة مثل برنامج ChatGPT  التابع لشركة OpenAI وكذلك Bard من شركة جوجل. 

 

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