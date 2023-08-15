انفجار ضخم يهز تل أبيب.. ماذا حدث في المنطقة الصناعية بـ«رمات هشارون»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل منذ قليل، بوقوع انفجار ضخم اليوم الثلاثاء، في المنطقة الصناعية في رمات هشارون شمال تل أبيب.

وأفاد موقع “أرتوز شيفا” العبري، بأن الانفجار وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون مزيد من التفاصيل عن ملابساته.