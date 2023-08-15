عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

من كفر غطاطي لـ الطالبية.. تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الهرم

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

اعترافات المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

وأدلى المتهم الأول في قضية سرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة باعترافات تفصيلية حيث قرر أمام جهات التحقيق، حيث قرر بأنه كان يعمل في المنطقة المتواجد بها فيلا محمد صلاح، وكان مسئولا عن محموعة فيلات من بينها الفيلا الخاصة باللاعب، وأنه ترك الشغل قبل واقعة السرقة بفترة، والتحق بالعمل في إحدى الشركات.

وأضاف المتهم الرئيسي بسرقة فيلا محمد صلاح، أنه في غضون هذه الفترة وقعت خلافات بين والده ووالدته، انفصلوا على أثرها بدون طلاق، وقام باصطحاب والدته الي شقة ايجار كان يدفع ثمن الايجار فيها وكان يساعد والدته على مصروفات المعيشة، الا انه وبعد فترة ترك العمل في الشركة وجلس في المنزل لمدة شهر.

وتابع المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح في اعترافاته، فكرت في أني أسرق عشان أجيب فلوس وجه في بالي فيلا محمد صلاح وده عشان أنا كنت عارف أن اللاعب مش بيجي ولا بيقعد فيها غير لما يكون عنده ماتش مع المنتخب بس، وعلى طول مش موجود.

وأكمل المتهم في اعترافاته، كلمت صاحبي وقولت له أنا هسرق فيلا محمد صلاح، وهو قالي ازاي طيب والكاميرات قولت له مفيش كاميرات، قالي لا مش هروح معاك، وفي نفس اليوم بالليل لقيته بيتصل وبيقولي ماشي هروح معاك، واتفقنا نتقابل الصبح عشان نروح ننفذ.

وأضاف المتهم الصبح اتقابلنا وبعدين روحت بعت تليفوني ب الف جنيه عشان نعرف نركب مواصلات بيهم، وروحنا ركبنا موقف السلام من الإسماعيلية، ونزلنا أكلنا وقعدنا على قهوة، وبعدين ركبنا وروحنا، وأول ما وصلنا قعدنا شوية نراقب الفيلا بتاعت محمد صلاح ولفينا من الباب اللي ورا، عشان عارف أنه بايظ بس لقيته اتصلح.

واختتم المتهم قائلا، روحنا عند شباك ناحية فيلا مقفولة محدش فيها ودخنا منه وسرقنا من جوه احذية اللاعب والكريستالة والميدالية و٥ ريسفيرات وبعدها مشينا وروحنا عند بيت صاحبي وسبت المسروقات عنده واخدت منه الأحذية ورجعت بيتي.

محمد صلاح اعترافات المتهمين سرقة فيلا محمد صلاح سرقة فيلا فيلا محمد صلاح نادى ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجه رسالة غامضة بعد تطورات أزمته مع الشيبي

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أشعل النيران في شقيقته وأولادها.. تفاصيل جريمة منتصف الليل بعين شمس

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

الحكومة تتحرك لـ حل أزمة السجائر

وكيل محمد شريف يكشف كواليس رحيله عن الأهلي وتفضيله لعرض الخليج السعودي

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. النيابة الإدارية تكشف المتسبب في حريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة

رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

السجل الإجرامي لـ الإخوان.. ماذا فعلت جماعة الشر خلال 50 يوما في رابعة؟

قضية جديدة .. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدًا

نصب على المواطنين.. قرار قضائي عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وآخرين

صاحبي بيحب مراتي.. اعترافات مثيرة لـ قاتل منجد المعادي

عاجل.. النيابة الإدارية تكشف مفاجأة عن كارثة عقار الإسكندرية المنهار

ترشيحاتنا

إيران.. حريق هائل في البازار الكبير بطهران

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة

يجوز لغير المتوضئ حمل المصحف في هذه الحالات.. أمين الإفتاء يكشف عنها

رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أفضل هاتف ذكي في العالم.. اعرف سعر Galaxy S23 Ultra بالسعودية

نشرة المرأة| صغرت عشرين سنة.. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور.. الممنوعون من تناول المانجو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند علاج البواسير في المستشفى

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ