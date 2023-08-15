رحلة من الإسماعيلية إلى القاهرة.. اعترافات المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

اعترافات ا لمتهم بسرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة

وأدلى المتهم الأول في قضية سرقة فيلا محمد صلاح في القاهرة باعترافات تفصيلية حيث قرر أمام جهات التحقيق، حيث قرر بأنه كان يعمل في المنطقة المتواجد بها فيلا محمد صلاح، وكان مسئولا عن محموعة فيلات من بينها الفيلا الخاصة باللاعب، وأنه ترك الشغل قبل واقعة السرقة بفترة، والتحق بالعمل في إحدى الشركات.

وأضاف المتهم الرئيسي بسرقة فيلا محمد صلاح، أنه في غضون هذه الفترة وقعت خلافات بين والده ووالدته، انفصلوا على أثرها بدون طلاق، وقام باصطحاب والدته الي شقة ايجار كان يدفع ثمن الايجار فيها وكان يساعد والدته على مصروفات المعيشة، الا انه وبعد فترة ترك العمل في الشركة وجلس في المنزل لمدة شهر.

وتابع المتهم بسرقة فيلا محمد صلاح في اعترافاته، فكرت في أني أسرق عشان أجيب فلوس وجه في بالي فيلا محمد صلاح وده عشان أنا كنت عارف أن اللاعب مش بيجي ولا بيقعد فيها غير لما يكون عنده ماتش مع المنتخب بس، وعلى طول مش موجود.

وأكمل المتهم في اعترافاته، كلمت صاحبي وقولت له أنا هسرق فيلا محمد صلاح، وهو قالي ازاي طيب والكاميرات قولت له مفيش كاميرات، قالي لا مش هروح معاك، وفي نفس اليوم بالليل لقيته بيتصل وبيقولي ماشي هروح معاك، واتفقنا نتقابل الصبح عشان نروح ننفذ.

وأضاف المتهم الصبح اتقابلنا وبعدين روحت بعت تليفوني ب الف جنيه عشان نعرف نركب مواصلات بيهم، وروحنا ركبنا موقف السلام من الإسماعيلية، ونزلنا أكلنا وقعدنا على قهوة، وبعدين ركبنا وروحنا، وأول ما وصلنا قعدنا شوية نراقب الفيلا بتاعت محمد صلاح ولفينا من الباب اللي ورا، عشان عارف أنه بايظ بس لقيته اتصلح.

واختتم المتهم قائلا، روحنا عند شباك ناحية فيلا مقفولة محدش فيها ودخنا منه وسرقنا من جوه احذية اللاعب والكريستالة والميدالية و٥ ريسفيرات وبعدها مشينا وروحنا عند بيت صاحبي وسبت المسروقات عنده واخدت منه الأحذية ورجعت بيتي.