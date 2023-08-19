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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدعو لتعزيز روح التضامن لمواجهة تداعيات الأزمات على الشعوب

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالمواقف الإنسانية المشرفة للدول العربية  في دعم شعوب الدول الشقيقة والصديقة وإعانتها لمواجهة تداعيات الكوارث والأزمات والتي برهنت على رسوخ العمل الإنساني في استراتيجياتها،  مثمناً المبادرات وحزم الدعم الفوري التي تقدمها الدول العربية لدعم وإغاثة اللاجئين والمنكوبين حول العالم بما ينم عن منظومة القيم الإنسانية المتمثلة في التسامح والمحبة والعطاء اللا محدود.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنسانى الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام، دعا "العسومي"، إلى تعزيز روح التضامن العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الفئات الأضعف والأشد فقراً، بما يتيح فرصة لتعزيز الأواصر الاجتماعية، والإسهام في خلق مجتمعات أكثر شمولاً ومرونة، ورفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، مؤكداً أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من مسيرة الدول العربية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم  والتي لا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.

ووجه رئيس البرلمان العربي، تحية إجلال وتقدير لجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يعمل الكثير منهم في مجتمعاتهم ويبذلون جهوداً استثنائية في أوقات غير عادية لمساعدة النساء والرجال والأطفال الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب نتيجة للأزمات واصفا إياهم بـ "الأبطال الحقيقيين" كونهم يقدمون عمل إنساني جليل.

الدول العربية رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مواجهة التحديات عبدالرحمن العسومي البرلمان العربي

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