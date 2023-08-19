تمزيق نسخة من القرآن.. هولندا تستمر في استفزاز المسلمين

أقدم متطرف في هولندا ينتمي لليمين المتطرف على تمزيق نسخة من القرآن الكريم والدوس عليها خلال مظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي أمس الجمعة، ما أثار غضب مشاركين في مظاهرة مضادة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت الحكومة الهولندية قد دانت تنظيم هذه المظاهرة، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إدوين فاجنسفيلد الذي يقود الفرع الهولندي لحركة "بيجيدا" اليمينية المتطرفة وهو يمزق نسخة من القرآن برفقة شخصين آخرين.

و"بيجيدا" أو "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" هي حركة عنصرية انطلقت من مدينة دريسدن الألمانية عام 2014 بزعم تدفق المهاجرين، وهي تحذر من "أسلمة الغرب" وتدعو لطرد المسلمين من أوروبا.

وأغلقت الشرطة الهولندية الطريق المؤدي إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية حيث تم تنظيم مظاهرة مضادة شارك فيها نحو خمسين شخصا قام بعضهم بإلقاء الحجارة على فاجنسفيلد عندما بدأ بتمزيق صفحات من القرآن.

ووقعت أعمال تدنيس مماثلة لنسخ من القرآن في دول أوروبية عدة مؤخرا. ففي أواخر يوليو الماضي، أضرم رجلان النار في نسخة من القرآن أمام البرلمان السويدي، إضافة إلى حوادث مشابهة في الدنمارك هذا العام.

وأثارت هذه المظاهرات الغضب والاستنكار في الدول المسلمة.

ورفعت السويد الخميس الماضي مستوى التحذير من خطر تعرضها لـ"هجمات إرهابية" بسبب إحراق نسخ من القرآن على أراضيها، مشيرة إلى أن "التهديد الإرهابي" في البلاد "سيستمر فترة طويلة".