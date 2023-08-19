بطل الأجسام يكشف عن نظام غذائي قوي وسريع| فيديو

قال حسام منصور بطل كمال الأجسام أن النظام الغذائي المتبع لتنحيف الجسم لدخول البطولات يستغرق مدة ١٤ يوما لكن كل جسم يحتاج إلى أبتاع نظام غذائي معين ومختلف عن الأخر ويحتاج إلى خفض سعرات حرارية وقليل جدا من الكربوهيدرات.

ممارسة التمارين الرياضية

وأكد منصور خلال لقائه بالاعلامية لميس سلامة من خلال برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن من يريد الوصول لجسم نحيف عليه اتباع نظام غذائي مع ممارسة بعض التمارين الرياضية وهذا يختلف عن من يريد الوصول للبطولة.



وأوضح بطل الأجسام أنه عندما يقبل على بطولة فإنه يصل لمرحلة أن يكتسب نسبة ٢،٥% من الدهون فقط في جسمه كله، لانه يتبع نظام غذائي قوي لخوض البطولات.