وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

ترأس ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للاطمئنان على حسن سير العملية الإمتحانية ومتابعة انتظام دخول الطلاب الى اللجان الامتحانية

وبلغ إجمالى عدد طلاب الدور الثانى ٣٩٤٥ طالبا وطالبة وإجمالى عدد اللجان ١٣ لجنة امتحانية إضافة إلى لجنة السجن حيث أدى اليوم في الفترة الأولى٥٦٠ طالبا وطالبة إمتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات ، ويؤدي في الفترة الثانية ٨٦ طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف .

وأكد شعبان إنتظام سير الإمتحانات وإن غرفة العمليات لم تتلقى شكاوى من شأنها تعكير صفو العملية الإمتحانية .



وشدد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الإمتحانات ومنع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الإمتحانية مع الملاحظين والمراقبين والطلاب .

وأكد على ضرورة توفير أجواء مناسبة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة باللجان

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