عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يترأس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية

ترأس  ناصر شعبان  وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة  للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ للاطمئنان على حسن سير العملية الإمتحانية ومتابعة انتظام دخول الطلاب الى اللجان الامتحانية

 وبلغ  إجمالى عدد طلاب الدور الثانى ٣٩٤٥ طالبا وطالبة وإجمالى عدد اللجان  ١٣ لجنة امتحانية إضافة إلى لجنة السجن حيث أدى  اليوم  في الفترة الأولى٥٦٠ طالبا وطالبة إمتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات ، ويؤدي في الفترة الثانية ٨٦ طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف .
وأكد شعبان إنتظام سير الإمتحانات وإن غرفة العمليات  لم تتلقى شكاوى من شأنها تعكير صفو العملية الإمتحانية .


وشدد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الإمتحانات ومنع إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان الإمتحانية مع الملاحظين والمراقبين والطلاب .
وأكد على ضرورة توفير أجواء مناسبة لأداء الإمتحانات  بسهولة ويسر وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة باللجان

IMG-20230819-WA0046
IMG-20230819-WA0046
IMG-20230819-WA0044
IMG-20230819-WA0044
IMG-20230819-WA0045
IMG-20230819-WA0045
التربية والتعليم والتعليم العمليات المركزية تعليم الدقهلية سير العملية الامتحانية غرفة العمليات الرئيسية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

موضوعات متعلقة

دافع عن ماله فأنهوا حياته.. مصرع شخص بطلق ناري في الدقهلية

ترشيحاتنا

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع أجر الموظف لمدة عام دون أن يعمل

القباج: تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتشغيل النساء المستفيدات من برامج التضامن

صدمة حمراء.. مهاجم إسبانيول يرفض عرضا بملايين الدولارات من الأهلي

مدينة أشباح ونهاية العالم.. هذا ما يحدث في كندا تحت لهيب الحرائق.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

أحلام تتعرض لموقف غريب من قبل معجب يقتحم حفلها ويمنحها هدية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ