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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: 95 مليار جنيها حجم المشروعات القومية بالقليوبية منذ 2014

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة علي متابعة تنفيذ معدلات الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية، بالإضافة إلي الحرص علي تفقد عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، موضحا أن حجم العمل بالمشروعات القومية علي أرض محافظة القليوبية في الفترة من 2014 حتي الأن بلغ 95 مليار جنيها، وهذا يعكس حجم الجهد والعمل المبذول علي أرض الواقع بالمحافظة.


أكد وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، خلال جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الـ 155، أن مبادرة "أيادي مصر" من المبادرات الوطنية التي لاقت اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورعايته لها، حيث تقدم تلك المبادرة خدمات متنوعة للشباب المصري الذي يحمل موهبة كبيرة لإبراز تلك المواهب وتسويق المنتجات الخاصة بهم، كما تعمل علي إحياء الصناعات التي تواجه شبح الاندثار وكذلك مصدر رزق لهؤلاء الشباب.


وتابع وزير التنمية المحلية، برنامج مشروعك من المشروعات العامة التي تم تدشينها علي مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبة التمويلات بالمشروع حتي الآن حوالي 27 مليار جنيها، وفرت خلالها التمويل ل256 ألف مشروع علي مستوي الجمهورية وفرت ملايين فرص العمل.

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