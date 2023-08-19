وزير الأوقاف لـ"صدى البلد" : ترسيخ الأخلاق والقيم معركتنا المجتمعية المقبلة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان قضية الأخلاق هي المعركة الحضارية في الفترة المقبلة بعد طغيان الأجواء المادية على افراد المجتمعات الإسلامية، خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

وأضاف جمعة في تصريح خاص لـ" صدى البلد" على هامش لقائه بأعضاء اللجنة الإعلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن إحياء القيم الإيمانية والإنسانية أفضل طريقة لمواجهة الأجواء المادية، مؤكدا انه من الصعب بل والمستحيل ترسيخ القيم و الأخلاق بعيدا عن الأجواء الدينية ، فكلاهما لا ينفك عن الآخر ويكملان بعضهما البعض.

وأوضح وزير الأوقاف أن منظومة العمل في وزارة الأوقاف تسابق الزمن وشغلها الشاغل وهدفها الأول هو جذب الناس للمساجد، لافتا إلى ان الخطة التي وضعتها الوزارة لهذا الشأن تسير في الطريق الصحيح وبدأت تؤتي ثمارها.

وتابع جمعة: يبقى المسجد له مكان الريادة في التأثير على الناس وبناء الحس الإيماني لدى المواطنين، لافتا إلى أن الشخص الذي يذهب للمسجد واعتاد الذهاب إليه لديه أرضية خصبة لبناء الحس الإيماني، مشيرا إلى أن الأزمات العالمية حافز جيد لإعادة الناس إلى الشق الديني واللجوء إلى الله عز وجل.

واختتم وزير الأوقاف حديثه بأن المناخ العام مثالي للعمل الدعوي المنضبط ولا يوجد تضييق من أي جهة.

