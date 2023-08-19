شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة : جاهزين عشان ننزل الدين

وجه جروب شاومينج على تطبيق تليجرام، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2023 الذي يؤدون الآن امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

حيث قال شاومينج : جاهزين عشان ننزل الدين .. اللي يصور الامتحان يبعته.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة الموجودين الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الانسياق وراء دعوات شاومينج ، مؤكدةً أن تصوير الامتحان سيعرض الطالب لتحرير محضر غش له وإلغاء امتحانه وتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

ويؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 آداء امتحان التربية الدينية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وحدد جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، زمن امتحان التربية الدينية بساعة ونصف من 12:30 ظهراً حتى 2 ظهراً .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.