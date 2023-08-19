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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. 8 موارد لتمويل الهيئات الشبابية |تعرف عليها

صدى البلد

منح قانون تنظيم الهيئات الشبابية، العديد من الامتيازات والاعفاءات، كالإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم التسجيل، أيضا اوضح القانون الموارد التي تتكون منها الهيئات الشبابية.

موارد الهيئات الشبابية 

 

ووفقا للمادة (29) تتكون موارد الهيئة الشبابية من:

 - اشتراكات وتبرعات الأعضاء، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

 - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها.

 - حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات وأي منشآتها الأخرى.

 - مقابل انتقال وإعارة اللاعبين.

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 - تسويق اسم وشعار الهيئة، والزى الخاص بها.

 - التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.

 - عائد استثمار أموال الهيئة.

 - الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.

ونصت المادة (30) علي أن يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.

وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.

الهيئة الشبابية تسويق التبرعات اشتراكات ايرادات

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