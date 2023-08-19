دولة عربية تعاني من انقطاع التيار الكهربائي لـ 10 ساعات يوميا.. تفاصيل

تعاني بعض المناطق في جزر القمر، من انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 10 ساعات متواصلة في اليوم الواحد.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية، أن سكان بعض المناطق في مدينة موروني بجزر القمر، غاضبين بسبب قطع التيار الكهربي من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 5 صباحا، ولم تعلن شركة الكهرباء الوطنية لجزر القمر (سونليك) عن سبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أن العديد من الشركات تأثرت بهذا الوضع، حيث بلغت خسائرها في الأصل عشرات الملايين من الفرنكات القمرية، وفقا لبعض قادة الأعمال.

تمنع هذه الأعباء الشركات من إرضاء عملائها والوفاء بالتزاماتهم.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في تقريرها أن أزمة الطاقة هذه ليست الأولى التي تمر بها البلاد، على الرغم من ضخ الحكومة عدة ملايين من اليورو لشراء المولدات، وفي عام 2022 أنفقت الدولة ما يزيد قليلا عن 3 ملايين يورو لشراء مولدات جديدة.