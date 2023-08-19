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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للراغبين بالتحويل.. هندسة القاهرة تعلن شروط الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للطلاب الجدد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن تعليمات مهمة بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية الذين تم ترشيحهم لإحدى كليات القطاع الهندسى بالجامعات الحكومية غير جامعة القاهرة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية .

وأوضح أنه يمكن لهؤلاء الطلاب الدخول على صفحة التحويلات على البوابة الإلكترونية لطلاب جامعة القاهرة من خلال الرابط الإلكترونى الآتى 
https://w services.cu.edu.eg/
و ادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخه من استمارة التحويل و سداد رسوم التحويل من خلال منصة فورى

وأشار إلى أنه يتم الدخول الى صفحة تقديم طلب التحاق ببرامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمى لكلية الهندسة جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكتروني 
https://std.eng.cu.edu.eh/app form.asps?f=1
وادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق .

وأضاف أنه يجب تجهيز المستندات الآتية أصل و صور ضوئية يتم تصويرها من خلال ماكينة تصوير و ليس باستخدام التلفون المحمول
- نسخة مطبوعة من استمارة التحويل التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ٢ 
اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- ٤ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل 
- ٣ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل 
- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها 
- ٤ نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية 
- عدد ١٠ صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب 
- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به 
- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب.

كلية الهندسة جامعة القاهرة الدكتور حسام عبد الفتاح طلاب الشهادة الثانوية بالجامعات الحكومية جامعة القاهرة

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