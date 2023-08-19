فرنسا : إخلاء ثلاثة أكاديميات للشرطة بعد تلقيها تهديدات إرهابية

بدأت السلطات الفرنسية في إخلاء ثلاثة أكاديميات للشرطة بعد تلقيها تهديدات إرهابية.

وقال مصدر مطلع في الشرطة الفرنسية إن ثلاث أكاديميات للشرطة في مناطق نيم وسان مالو وأوسيل - سين ماريتايم - تم إجلاؤها ليلاً من الجمعة إلى السبت بعد تلقيها تهديدات إرهابية، وفق لما أوردته وكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر "تم إبلاغنا الليلة الماضية بمعلومات تتطلب التأكد من عدم وجود تهديدات في الأماكن المستهدفة، وبالتحديد في نيم وأوسيل وسان مالو".

وأكد المصدر أن التهديد جاء عن طريق رسالة مودعة في أكاديمية الشرطة بمنطقة نيم وتحتوي على تهديدات إرهابية، وأدت عمليات التفتيش، التي تم إجراؤها كإجراء احترازي، إلى إخلاء هذه الأماكن".