يويفا يحسم الجدل بشأن مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجدل بشأن إمكانية مشاركة أحد الأندية السعودية، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن الاتحاد الأوروبي “يويفا” لم يستخف بهذه المعلومات وسرعان ما ردت الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية بنفي هذه الشاىعة فورًا.

وقال بعض المديرين التنفيذين: " لم يكن هناك مثل هذا النقاش لأن ضم فريق سعودي قد يعرض العلاقات للخطر مع الاتحاد الآسيوي".

كانت السعودية تريد الحصول على بطاقة شاملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا” لمشاركة أحد فرقها في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بعد التعاقد مع العديد من النجوم العالمية أمثال كانتي وسافيتش ونيمار وبنزيما وبونو.

السعودية تبحث مع “يويفا” مشاركة فرقها بأبطال أوروبا

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" منذ أيام أن السعودية ترغب في اكتساب فرقها الخبرات من خلال المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما تم إعلان رفضه من جانب يويفا.