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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقضي على 10 آلاف شخص سنويا.. حشرة تسبب مرضا مميتا

تعرف على.. حشرة شاغاس
تعرف على.. حشرة شاغاس تسبب أمراض خطيرة

الحشرات التي تحيط بالإنسان  تسبب له الكثير من الأمراض وتنقل له العدوى وتشمل البعوض، والذباب والقمل والبراغيث والصراصير وغيرها .. ولكن ظهر مؤخرا مرض خطير اسمه مرض شاغاس وهو مرض قاتل يقتل القلب ببطء شديد ، و ينتقل بواسطة حشرة تسمى بق الترياتومين عن طريق الفم  او عن طريق الدم ، و يعاني ما ثلث عدد المصابين  به بعدوى مزمنة من تغيرات في القلب ويعاني شخص واحد كل عشرة أشخاص من تغيرات في الجهاز الهضمي أو العصبي أو تغيرات مختلطة قد تتطلب علاجاً محدداً.. نرصد تفاصيل كثير عن هذا المرض القاتل و كيفية انتقاله من شخص لآخر؟ ما هي أعراض هذا المرض؟ وهل يعد مرضًا قاتلًا؟ حسب صحيفة "إكسبربس" البريطانية

 

 

ماهو داء شاغاس؟

داء شاغاس هو مرض التهابي ينتج عن طفيلي المثقبية الكروزية، إذ يوجد هذا النوع من الطفيليات في براز بق الترياتومين  وهي فصيلة من الحشرات نصفيات الجناح ،ويظهر داء شاغاس في الغالب في أميركا الجنوبية والوسطى والمكسيك، الموطن الأصلي لحشرة الترياتومين. وقد يُسبب داء شاغاس في حالة عدم علاجه مشاكل خطيرة في القلب والجهاز الهضمي. 

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 6 إلى 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بالعدوى التي تقتل ما يقدر بنحو 10،000 شخص سنويا.

 

ما هي اسباب داء شاغاس؟

ينجم داء شاغاس عن طفيل المثقبية الكروزية الذي ينتقل عن طريق حشرة تُعرف باسم حشرة الترياتومين ". قد تُصاب هذه الحشرات بهذا الطفيل عند سحب دم حيوان مصاب به.

وتعيش حشرات الترياتومين في الأساس في الأكواخ المصنوعة من الطين والقش أو الطوب اللبن في المكسيك والأميركيتين الجنوبية والوسطى، إذ تختبئ هذه الحشرات أثناء النهار وتخرج ليلاً لتتغذى في الغالب على دماء البشر أثناء النوم


تحتوي فضلات الحشرة عادة على الطفيليات المسببة لمرض شاغاس، لذا، عند تركها على الجلد تبدأ الطفيليات الموجودة في الفضلات بالتسلل إلى الجسم من خلال أنسجة العيون أو الفم، أو من خلال أي جرح أو خدش في البشرة، لا سيما الجروح في موضع عضة الحشرة، فإذا قمت بحك موضع عضة الحشرة، قد ترفع كذلك من فرص تسلل الطفيليات المسببة للمرض إلى الجسم.

 

ينشأ مرض شاغاس جراء التعرض لطفيليات المثقبية الكروزية، ويتواجد هذا النوع من الطفيليات عادة في أجسام نوع خاص من الحشرات يعرف علميًّا باسم حشرات الترياتومين ، وهي حشرات تعرف باسم شائع آخر؛ بق التقبيل.

 

ما هي أعراض مرض شاغاس؟


تشمل أعراض مرض شاغاس مرحلة حادة قد تكون بدون أعراض ومرحلة مزمنة تبدأ بعد عدة سنوات من الإصابة. خلال المرحلة الحادة للمرض، يمكن أن تظهر بعض الأعراض بعد أيام قليلة من العدوى مثل آفات جلدية وانتفاخ منطقة اللسعة، يمكن للأشخاص المصابين أن يحسوا أيضا بأعراض مثل الحمى والصداع وآلام عضلية واصفرار وانتفاخ الغدد اللمفاوية.


تلي المرحلة الحادة مرحلة مزمنة للمرض بعد مرور عدة سنوات وإصابة الجرثومة لعضلة القلب والجهاز العصبي المحيطي والجهاز الهضمي، خلال المرحلة المزمنة يمكن أن تظهر أعراض مثل اضطرابات قلبية (تدهور ضربات القلب، اعتلال عضلة القلب) بالإضافة إلى اضطرابات هضمية (تضخم المريء أو القولون) او اضطرابات عصبية. يمكن لتطور المرض أن يسبب الوفاة خاصة بسبب الأضرار الملحقة بعضلة القلب.

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