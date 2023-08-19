أول تعليق من نجم الإسماعيلي السابق على تعيين مجلس جديد للدراويش

علّق علي أبو جريشة، نجم النادي الإسماعيلي الأسبق، على تعيين مجلس إدارة جديد للنادي.

وقال “أبوجريشة” في تصريحات ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "الإسماعيلي بقاله فترة مش مستقر بسبب عدم وجود مجلس إدارة للنادي، ونبارك للمجلس الجديد".



وتابع: "وجود مجلس إدارة للنادي يمثل أملاً لجماهير النادي من أجل حل المشاكل التي يعاني منها النادي مثل إيقاف القيد عن الفريق".



وعن تواجده في اللجنة الفنية، قال أبوجريشة: " مهمة اللجنة الفنية كانت تنتهي بتعيين مجلس جديد لنادي الإسماعيلي، ونجحنا في التغلب على الكثير من المشكلات التي واجهتنا".



وأتم: "حاولنا الحفاظ على استقرار الفريق من خلال الإبقاء على قوام الفريق، وهذا ما نجحنا في تنفيذ جزء كبير منه".

