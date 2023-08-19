بعد زيارة مسئول تايواني.. أمريكا تطالب الصين بوقف ضغطها على تايبيه

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليوم السبت، على وقف الضغط على تايوان؛ بعد أن نفذت بكين تدريبات عسكرية حول الجزيرة، ردًا على زيارة “وليام لاي” نائب رئيس تايوان إلى الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لوكالة "رويترز"، في بيان صادر اليوم السبت: “نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية ضد تايوان، والدخول في حوار هادف مع تايبيه بدلًا من ذلك”.

وكانت الصين بدأت تدريبات عسكرية حول تايوان -اليوم السبت- اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم"، عقب زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة.

ووصفت بكين، “لاي”، بأنه "مثير للمشاكل"، متعهدة باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

وعلى إثرها، أطلقت الصين دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان.

من جهتها، نددت وزارة الدفاع التايوانية "بشدة" بالتدريبات العسكرية الصينية قرب الجزيرة، مؤكدة أنها ستنشر القوات الملائمة للرد، وتملك القدرة والعزم والثقة لحفظ الأمن القومي.