إنتر يهزم مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

فاز إنتر على ضيفه مونزا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي.

وحصد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لقب رجل المباراة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من متابعة لتمريرة زميله دينزل دومفريس.

وعاد لاوتارو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 76 من متابعة لتمريرة الوافد الجديد أرناتوفيتش، ليقود إنتر لتحقيق أول انتصار في الموسم الجديد.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر لـ 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مونزا عند صفر من النقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تشكيل إنتر

ودخل إنتر المباراة مدعمًا بصفقاته الجديدة، على رأسهم الحارس السويسري يان سومر، الفرنسي ماركوس تورام.

وضم تشكيل إنتر كلًا من:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: دارميان - دي فري - باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك ميخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - لاوتارو مارتينيز.