الليلة.. وزيرة الثقافة ومديرة اليونسكو بالقاهرة تفتتحان "بيت التراث"

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو، "بيت التراث المصري"، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، في السابعة مساء اليوم الأحد، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على توقيع مصر "اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي" مع منظمة اليونسكو.

ويتضمن البرنامج الاحتفالي: افتتاح معرِض للفنانة الراحلة إكرام عمار "رحلة العائلة المقدسة "، ومعرِض "الخط العربي"، من نتاج مدرسة الفنان خضير البورسعيدي، وعرضًا فنيًا لبعض العناصر المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، ومنها "التحطيب" و"الأراجوز".

يُذكر أن "بيت التراث" سوف يحتوى على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.