أمريكا تحث الصين على وقف الضغوط العسكرية على تايوان

حثّت الولايات المتحدة الصين مساء السبت، على التوقف عن ممارسة ضغوط على تايوان، بعد أن بدأت بكين تدريبات عسكرية حول الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي ردًا على زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز في بيان: "نحث بكين على وقف الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول بدلاً من ذلك في حوار هادف مع تايوان".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التدريبات العسكرية الصينية عن كثب.

وصباح أمس، أعلن الجيش الصيني، اإطلاق تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان (الصين)، واصفا التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.

وحسب وكالة "شينخوا"، قال المتحدث العسكري، شي يي، إن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش في "السيطرة على المجال الجوي والبحري" والقتال "في ظروف معارك حقيقية".

وأوضح أن تلك التدريبات بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية"، وفق تعبيره.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، أنها "رصدت 42 مقاتلة و8 سفن صينية حول تايوان، الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان: "قوات الدفاع الوطني التايوانية قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة".

