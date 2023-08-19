تاريخ مشترك وعلاقات مضطربة.. تايوان تدعو الصين للتوقف عن استخدام القوة

نشرت سكاى نيوز عربية تقريرا بشأن العلاقات الصينية التايوانية، حيث أن للبلدين تاريخ مشترك لكن العلاقات مضطربة، حيث انفصلت تايون عن بكين عام 1945.

وأوضح التقرير، أن تايون جزيرة تتمتع بكل خصائص الدولة المستقلة، ولها دستورها الخاص وقادتها ينتخبون ديموقراطيا، وتمتلك جيشا قوامه 300 ألف جندى.

مقاطعة منشقة

وأشار التقرير إلى أن الصين تعتبر مقاطعة منشقة سيتم إعادة ضمها للبر الصينى بالقوة اذا لزم الامر

وأوضح التقرير أن الصين طرحت صيغة تعرف بـ"دولة واحدة ونظامان" تمنح تايوان استقلالية كبيرة اذا قبلت أعادة توحيد الصين، الأمر الذى رفضته تايون وخففت علاقتها مع بكين

وأعلنت" تايبيه" عاصمة تايوان أن اثنتين وأربعين طائرةً عسكرية صينية اخترقت منطقة الدفاع الجوي، داعية بكين إلى التوقف عن استخدام القوة في أعقاب تدريبات عسكرية صينية موسَّعة حول تايوان.



وشددت الحكومة التايوانية على إصرار شعب تايوان على الدفاع عن الجزيرة وعدم الرضوخ للتهديدات.



